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Estrutura chinesa facilita trajeto em regiões íngremes

País criou o maior sistema de escadas rolantes do mundo

News das 10|Do R7

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A China inaugurou o maior sistema de escadas rolantes do mundo na cidade de Wushan, localizada a aproximadamente 1.500 km de Pequim.

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