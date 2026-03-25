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Imagem aérea de parque brasileiro revela padrões invisíveis ao nível do solo

Foto impressionante dos Lençóis Maranhenses mostra um rio serpenteando pela areia

News das 10|Do R7

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Uma fotografia aérea dos Lençóis Maranhenses conquistou um prêmio internacional.

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