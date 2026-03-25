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Estrutura milenar em caldeira vulcânica é a maior já encontrada na história da humanidade

Recife é o maior exemplar encontrado na história da humanidade

News das 10|Do R7

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Um coral monumental foi descoberto nas ilhas Maug, parte do arquipélago das Marianas, no Pacífico Ocidental. Com mais de 1.300 m², o recife é considerado o maior coral do tipo Porites já registrado mundialmente.

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