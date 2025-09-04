The Offspring revive ‘Pretty Fly’ com presença da estrela do clipe durante show em Los Angeles
Guy Cohen foi chamado ao palco pelo vocalista da banda para apresentar os clássicos passinhos do hit de 1998
A banda The Offspring fez história em Los Angeles, nos Estados Unidos, ao transformar um show em uma verdadeira viagem no tempo. Guy Cohen, protagonista do clipe de Pretty Fly, foi chamado ao palco pelo vocalista Dexter Holland para reviver a dança clássica do hit de 1998. Lançado no auge da antiga MTV, o vídeo é considerado um marco na carreira do grupo.
Últimas