The Offspring revive ‘Pretty Fly’ com presença da estrela do clipe durante show em Los Angeles

A banda The Offspring fez história em Los Angeles, nos Estados Unidos, ao transformar um show em uma verdadeira viagem no tempo . Guy Cohen, protagonista do clipe de Pretty Fly, foi chamado ao palco pelo vocalista Dexter Holland para reviver a dança clássica do hit de 1998. Lançado no auge da antiga MTV, o vídeo é considerado um marco na carreira do grupo.