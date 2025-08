Tom e Jerry viajam no tempo e encaram novas aventuras na China antiga em novo filme da franquia

Famosos por causarem confusão por onde passam, Tom e Jerry viajam no tempo e desembarcam na China antiga no novo filme da franquia. Resultado de uma parceria entre estúdios chineses e americanos, Tom & Jerry: A Bússola Proibida mistura elementos das duas culturas.



O gato Tom, por exemplo, exibe um jeito atrapalhado à la Charlie Chaplin , enquanto sua nova paixão é inspirada nas tradicionais damas da ópera chinesa. As novas aventuras da dupla já foram exibidas nos cinemas do país oriental e receberam reações positivas do público.