Tony Awards premia pela primeira vez peça coreana na categoria principal da noite

O principal prêmio do teatro americano, o Tony Awards , aconteceu no último final de semana. O grande destaque foi uma produção original da Coreia do Sul , que se tornou a primeira do país a vencer na categoria mais cobiçada da noite. A peça Maybe Happy Ending venceu como Melhor Musical Original, além de outras cinco categorias, como Melhor Ator em Musical e Melhor Direção em Musical.