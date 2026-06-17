Torcedor decora casa com bandeiras da Copa do Mundo

Um torcedor alemão transformou sua casa em uma fan fest para celebrar a Copa do Mundo. A residência foi decorada com bandeiras das 48 seleções participantes, criando um cenário no clima da Copa.



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