Torcedor decora casa com bandeiras da Copa do Mundo
Alemão transforma residência em fan fest e acompanha todas as eliminações
Um torcedor alemão transformou sua casa em uma fan fest para celebrar a Copa do Mundo. A residência foi decorada com bandeiras das 48 seleções participantes, criando um cenário no clima da Copa.
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