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Torcedor decora casa com bandeiras da Copa do Mundo

Alemão transforma residência em fan fest e acompanha todas as eliminações

News das 10|Do R7

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Um torcedor alemão transformou sua casa em uma fan fest para celebrar a Copa do Mundo. A residência foi decorada com bandeiras das 48 seleções participantes, criando um cenário no clima da Copa.

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