Torcedoras pintam as unhas para apoiar seleções na Copa do Mundo
Artes com as bandeiras dos países viram moda em salão de beleza em Miami
Um salão de manicure em Miami, nos Estados Unidos, encontrou uma maneira criativa de celebrar a Copa do Mundo: pintar as unhas das torcedoras com as bandeiras dos países participantes.
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