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Torcedoras pintam as unhas para apoiar seleções na Copa do Mundo

Artes com as bandeiras dos países viram moda em salão de beleza em Miami

News das 10|Do R7

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Um salão de manicure em Miami, nos Estados Unidos, encontrou uma maneira criativa de celebrar a Copa do Mundo: pintar as unhas das torcedoras com as bandeiras dos países participantes.

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