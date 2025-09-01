‘Toy Story’ retorna às telas dos cinemas após 30 anos do lançamento

Clássico da animação, o primeiro filme da saga ' Toy Story ' retorna aos cinemas em uma exibição especial a partir de 11 de setembro. Lançado em 1995, o longa-metragem foi o primeiro inteiramente produzido com computação gráfica. O quinto volume da franquia está previsto para estrear no próximo ano. Os ingressos já estão disponíveis para compra online.