Tradicional batalha do vinho acontece na Espanha

Todos os anos, a cidade de Haro, localizada no norte da Espanha, se transforma durante um dos eventos mais tradicionais da região: a Batalha do Vinho. Milhares de pessoas vestidas de branco participam dessa celebração única que ocorre nas ruas e colinas locais. A festividade começa logo cedo, quando os participantes sobem uma colina para dar início à "guerra", jogando vinho uns nos outros.



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