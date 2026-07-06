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Tradicional batalha do vinho acontece na Espanha

Festa no norte do país transforma ruas em um grande banho vermelho

News das 10|Do R7

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Todos os anos, a cidade de Haro, localizada no norte da Espanha, se transforma durante um dos eventos mais tradicionais da região: a Batalha do Vinho. Milhares de pessoas vestidas de branco participam dessa celebração única que ocorre nas ruas e colinas locais. A festividade começa logo cedo, quando os participantes sobem uma colina para dar início à "guerra", jogando vinho uns nos outros.

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