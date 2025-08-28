Logo R7.com
Tradicional festival espanhol gera polêmica ao promover 'guerra de tomates'

Evento, que ocorre anualmente no município de Buñol, enfrenta críticas pelo desperdício de alimentos

News das 10|Do R7

O festival "La Tomatina" começou na última quarta-feira (27) em Buñol, na região de Valência, Espanha, em meio a uma polêmica. O evento, embora popular, enfrenta críticas pelo desperdício de alimentos. Segundo a mídia local, os tomates utilizados são cultivados especificamente para o festival. 


Realizado pela primeira vez em 1945, o evento consiste no lançamento do fruto entre os participantes. A celebração ocorre anualmente na última quarta-feira de agosto e movimenta centenas de milhares de euros.

