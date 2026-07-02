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Últimas 'mulheres do mar' lutam para manter viva tradição de colheita de algas

Algas marinhas são colhidas para serem transformadas em espécie de geleia natural

News das 10|Do R7

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Um grupo conhecido como "mulheres do mar" luta para manter viva a tradição da coleta de algas marinhas, que são transformadas em ágar-ágar.

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