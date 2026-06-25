Vídeo inédito registra mais de 60 milhões de estrelas

O telescópio Euclid registrou a imagem mais detalhada do centro da Via Láctea, mapeando mais de 60 milhões de estrelas em 26 horas e trazendo avanços para a busca de exoplanetas e estudos astronômicos.



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