Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vídeo inédito registra mais de 60 milhões de estrelas

Feito abre caminho para novos estudos sobre planetas além do sistema solar

News das 10|Do R7

  • Google News

O telescópio Euclid registrou a imagem mais detalhada do centro da Via Láctea, mapeando mais de 60 milhões de estrelas em 26 horas e trazendo avanços para a busca de exoplanetas e estudos astronômicos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Via Láctea

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.