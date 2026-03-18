Voluntários correm contra o tempo para salvar arquivos de filmes históricos no Congo
Filmes desde os anos 1940 estão sendo restaurados para que nada seja esquecido
Dentro de um prédio antigo na capital do Congo, pilhas de fitas e rolos de filmagem guardam uma importante parte da história da África Central. O local, que já foi sede da emissora estatal do país, hoje abriga um acervo que é valiosíssimo, mas ameaçado pelo tempo.
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