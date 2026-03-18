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Voluntários correm contra o tempo para salvar arquivos de filmes históricos no Congo

Filmes desde os anos 1940 estão sendo restaurados para que nada seja esquecido

News das 10|Do R7

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Dentro de um prédio antigo na capital do Congo, pilhas de fitas e rolos de filmagem guardam uma importante parte da história da África Central. O local, que já foi sede da emissora estatal do país, hoje abriga um acervo que é valiosíssimo, mas ameaçado pelo tempo.

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