Voluntários correm contra o tempo para salvar arquivos de filmes históricos no Congo

Dentro de um prédio antigo na capital do Congo, pilhas de fitas e rolos de filmagem guardam uma importante parte da história da África Central. O local, que já foi sede da emissora estatal do país, hoje abriga um acervo que é valiosíssimo, mas ameaçado pelo tempo.



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