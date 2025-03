Abertura de empresas em nome de ‘laranjas’ é um dos golpes mais comuns no Brasil; análise

Em entrevista ao News 19 Horas desta quarta-feira (20), o advogado especialista em direito digital Luis Ricardo Trezza destacou que um dos golpes mais comuns no Brasil é a abertura de empresas em nomes de “laranjas” — pessoas que têm seus dados usados sem consentimento para movimentações financeiras irregulares.

Trezza explica que, ao descobrir que foi vítima desse tipo de fraude, o primeiro passo a ser realizado é procurar um advogado para comprovar que a empresa foi aberta ilegalmente.