'Abrimos um bom diálogo com as empresas de tecnologia', diz Alckmin após reunião sobre tarifaço

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, se reuniu nesta segunda-feira (21) com representantes de big techs para discutir as tarifas de 50% impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, aos produtos brasileiros nos Estados Unidos. Representantes das empresas Meta, Google, Apple e Visa participaram do encontro.



"Nós ouvimos o setor da economia digital de empresas, de tecnologia. Elas são importantes investidores no Brasil, demonstraram a importância do Brasil, extremamente relevante no trabalho delas, tem tudo para crescer no país então, e ficaram de nos encaminhar na sequência algumas questões que para eles são mais relevantes. Então abrimos um bom diálogo com as empresas de tecnologia", afirmou.



Alckmin confirmou que o Pix foi um dos assuntos tratados na reunião e que as gigantes do setor defendem o chamado 'Pix para todos'. O ministro disse ainda que o encontro não abordou uma possível taxação dessas empresas no Brasil.