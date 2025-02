Alerta! Estudo da USP aprova somente um de 12 óculos de sol testados contra raios UV

Um estudo da USP (Universidade de São Paulo) testou 12 óculos de sol diferentes e aprovou apenas um na proteção contra raios UV . Pesquisadores do Laboratório de Instrumentação Oftálmica da Escola de Engenharia de São Carlos mostraram que as lentes não atendem a, pelo menos, um dos limites definidos nas normas e perdem parte da capacidade de bloquear a radiação com o tempo.



A pesquisa recém-publicada em uma revista científica internacional só atestou uma lente como “ótima”, que bloqueou totalmente a radiação, mesmo após passar por um teste de envelhecimento, que contou com 2.500 horas de exposição ao sol. O estudo não revelou a marca dos óculos testados.



A radiação solar ultravioleta está entre as causas de diversas doenças oculares, incluindo catarata e um tipo de inflamação das córneas. Em entrevista para a RECORD NEWS, o médico oftalmologista Leonardo Tibúrcio fala sobre o perigo de utilizar os óculos que não oferecem proteção adequada.



“Quando usamos os óculos de sol e nos expomos aos raios solares, essas lentes escurecem o ambiente em torno dos nossos olhos. Nossa pupila dilata, e como estamos mais confortáveis, não fechamos os olhos como naquele mecanismo natural de proteção, aumentando ainda mais o nosso campo de visão e, portanto, a nossa exposição”, afirma.