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Caminhão desgovernado desce rua de ré na Grande SP

Veículo só parou depois de bater e destruir parte do muro de uma casa

News das 19h|Do R7

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Um acidente envolvendo um caminhão desgovernado foi registrado por câmeras de segurança em Santo André, na Grande São Paulo.

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