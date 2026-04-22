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Animais silvestres podem indicar avanço de bactérias resistentes a antibióticos

Nova pesquisa utilizou amostras de raposas e pássaros que circulam entre humanos

News das 19h|Do R7

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Pesquisadores na Suíça revelaram que animais silvestres, como raposas e pássaros, podem estar carregando bactérias altamente resistentes a antibióticos.

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