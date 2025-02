Anvisa conclui análise preliminar da vacina contra dengue do Butantan

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou, nesta quarta-feira (12), que concluiu, de forma antecipada, a análise preliminar da vacina de dose única contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. A agência ressaltou ainda que a equipe técnica solicitou dados complementares necessários para o avanço do processo e que esses questionamentos já foram enviados ao instituto, que afirmou que as solicitações serão respondidas ainda neste mês.



O produtor de imunobiológicos completou que estes são questionamentos técnicos que buscam aprofundar a discussão entre a Anvisa e o Butantan para se chegar a um produto o mais seguro possível e que melhor atenda às necessidades de enfrentamento da doença no Brasil. Agora, a agência aguarda as respostas e o protocolo formal do pedido de registro.