Aplicativo de IA chinês 'pode causar uma grande bagunça no mercado', diz especialista

O aplicativo chinês de inteligência artificial Deepseek ultrapassou seu principal concorrente, o ChatGPT, em downloads nos Estados Unidos . O sucesso indicou um avanço da China na “corrida” da inteligência artificial, o que motivou a queda de ações de outras empresas de tecnologia, como a NVidia e a Oracle. Apesar do sucesso, o assistente apresenta alguns problemas relacionados a assuntos sensíveis na China.



Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, explica o impacto do aplicativo no mercado de tecnologia. “A pergunta que o mercado se faz é: 'Por que os modelos criados pelas big techs custam tanto?' Os chineses trazem uma solução muito mais leve, que pode causar uma grande bagunça no mercado.”