Butantan deve entregar até 100 milhões de doses de vacina contra a dengue até 2027

Em nota à RECORD NEWS nesta terça-feira (25), o Instituto Butantan informou que aguarda a aprovação da Anvisa para sua candidata à vacina contra a dengue, mas garantiu que terá condições de entregar 100 milhões de doses até 2027 e 1 milhão ainda neste ano ao Programa Nacional de Imunizações . De acordo com o instituto, a produção das doses da Butantan-DV já foi iniciada no complexo industrial.



O instituto reiterou que a candidata é a primeira dose única contra os quatro sorotipos de dengue no mundo, e teve seus dados de segurança e eficácia divulgados no New England Journal of Medicine, que mostraram 79,6% de eficácia geral para prevenir casos de dengue sintomática aos dois anos de acompanhamento.