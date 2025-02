Calor excessivo pode prejudicar a saúde, explica especialista; veja como se prevenir

O estresse térmico é uma condição física na qual o corpo não consegue equilibrar a temperatura interna com a do ambiente. Essa situação é muito perigosa e pode causar diversos males para o organismo. Em conversa com o News das 19h , Augusto Vilela, médico cardiologista, explicou como identificar os sinais de alerta e o que fazer para não passar por essa situação.



“Os sinais de alerta são muito importantes, principalmente naqueles grupos mais vulneráveis, que são as crianças e idosos, porque esses grupos ja tem dificuldade maior na hidratação” afirmou Vilela, que explicou também que tontura ao se levantar, dor de cabeça , cansaço sem ter praticado exercícios, náusea, vomito e até câimbra são sinais de que a pessoa está desidratando.



O médico também destacou que se manter hidratado, de preferência beber mais de 2 litros de água, evitar a exposição direta ao sol das 9h até as 16h e tentar se manter abrigado em ambientes que estejam em torno de 28°C são as melhores formas de evitar ou reduzir os sintomas do estresse térmico.