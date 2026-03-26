Caminhão desgovernado bate em carros e tomba na zona norte de São Paulo
Funcionários que trabalhavam no local não ficaram feridos; suspeita é de falha nos freios
Um caminhão estacionado em uma ladeira se desprendeu, bateu em dois carros e tombou, nesta quarta-feira (25), em Pirituba, zona norte de São Paulo. Os funcionários que trabalhavam no local não ficaram feridos. Segundo eles, o caminhão teve problema nos freios. Nas imagens, é possível ver que as caixas armazenadas no veículo caíram na calçada com o impacto.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Mulher é socorrida por bombeiros depois de cair em cisterna
Vizinhos ouviram os pedidos de socorro vindos da área e chamaram ajuda
Míssil iraniano atinge Israel e faz carro capotar
Israelenses escapam por pouco de destroços do armamento
Senado aprova projeto que equipara misoginia a crime de racismo
Texto segue para análise dos deputados; pena será de um a três anos de prisão
Macaco-prego diagnosticado com diabetes vai ficar com um mantenedor de fauna após tratamento
Chica, como ficou conhecida, ganhou novo lar; diagnóstico é raro para mamíferos silvestres no Brasil
Caminhão causa grave acidente em SP
Veículo teria apresentado falha mecânica, possivelmente após perder os freios
Motociclista tenta ultrapassar caminhão e é derrubado pelo veículo; veja
Vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro da região, mas o estado de saúde não foi atualizado
Motociclista escapa por pouco de ser atropelada por caminhão no PR; veja vídeo
Mulher rolou pelo asfalto para evitar ferimentos mais graves; segundo autoridades, ela teve apenas escoriações
Carro dirigido por adolescente invade posto de gasolina
Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo atinge a bomba
Ciclista é atropelado por carro em alta velocidade em Curitiba
Jovem foi atingido e arremessado sobre carros estacionados na rua
Barcelona dobra taxa turística para até 15 euros por noite
Parlamento aprovou projeto para conter excesso de turistas e financiar habitações
Adolescente fica ferida após acidente com patinete
Ela foi arremessada a metros de distância e bateu a cabeça no chão
4 em cada 10 alunos de graduação EAD desistem de estudar
Brasil já tem mais estudantes de ensino superior a distância do que presencial
Vídeo: prédio desaba em Beirute ao ser atingido por míssil
Capital do Líbano tem sido bombardeada por Israel, que diz combater Hezbollah
Dupla de motociclistas assalta pedestre em SP
Vítima chega a tirar a camiseta para mostrar que não está armada