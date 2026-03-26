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Caminhão desgovernado bate em carros e tomba na zona norte de São Paulo

Funcionários que trabalhavam no local não ficaram feridos; suspeita é de falha nos freios

News das 19h|Do R7

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Um caminhão estacionado em uma ladeira se desprendeu, bateu em dois carros e tombou, nesta quarta-feira (25), em Pirituba, zona norte de São Paulo. Os funcionários que trabalhavam no local não ficaram feridos. Segundo eles, o caminhão teve problema nos freios. Nas imagens, é possível ver que as caixas armazenadas no veículo caíram na calçada com o impacto.

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