Caminhão desgovernado bate em carros e tomba na zona norte de São Paulo

Um caminhão estacionado em uma ladeira se desprendeu, bateu em dois carros e tombou, nesta quarta-feira (25), em Pirituba, zona norte de São Paulo . Os funcionários que trabalhavam no local não ficaram feridos. Segundo eles, o caminhão teve problema nos freios. Nas imagens, é possível ver que as caixas armazenadas no veículo caíram na calçada com o impacto.



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