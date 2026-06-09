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Carro é atingido por trem e idoso fica preso às ferragens

Acidente foi em passagem de nível em Itirapina; vítima ficou ferida na cabeça

News das 19h|Do R7

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Um homem de 62 anos ficou ferido após um acidente envolvendo sua caminhonete e um trem em Tirapina, no interior de São Paulo.

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