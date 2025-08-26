Logo R7.com
Caso Felca: homem que ameaçou o influenciador tem prisão mantida pelo Tribunal de Justiça de PE

O suspeito e um amigo também teriam invadido sistemas do poder público para obter dados sigilosos

News das 19h|Do R7

A prisão de Cayo Lucas, homem investigado por ameaçar o influenciador Felca, foi mantida conforme decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

No dia 6 de agosto, Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, publicou em suas redes um vídeo denunciando a adultização de crianças, referindo-se à exploração e abuso de menores na internet. Após a divulgação do vídeo, ele passou a receber ameaças, incluindo a de Cayo Lucas Rodrigues dos Santos.

Ele e seu amigo, Paulo Vinicius Oliveira Barbosa, foram presos por suspeita de invasão aos sistemas de poder público para a obtenção de dados sigilosos, mas Cayo foi detido em Olinda (PE), pela Polícia Civil paulista, com o agravante do envio de e-mails de ameaça contra Felca.

