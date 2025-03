Casos de sarampo disparam na Europa e na Ásia Central, com 38 mortes somadas

Europa e Ásia Central atingiram o maior número de casos de Sarampo em mais de 25 anos. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância, que revelou que o continente acumulou mais de 127 mil infecções este ano, o dobro do valor registrado no ano de 2023. O valor corresponde também a um terço de todos os casos de sarampo no mundo.



Cerca de 40% das contaminações atingiram crianças com menos de cinco anos, e 38 pessoas já faleceram devido à doença. Os órgãos chamaram atenção para a cobertura vacinal abaixo do recomendado na região nos últimos anos — em 2023, 500 mil crianças não tomaram a primeira dose do imunizante. Por conta disso, a OMS e a Unicef pedem para os países intensificarem os esforços para garantir a proteção em comunidades subvacinadas.