Casos recentes de estupro coletivo acendem alerta no país

Adolescente foi vítima de abuso sexual por cinco suspeitos em apartamento no RJ

Recentes casos de violência contra mulheres no Brasil ganharam destaque no noticiário. Um caso de estupro coletivo foi registrado no Rio de Janeiro envolvendo uma adolescente de 17 anos e reacendeu o debate sobre o crime no país.

