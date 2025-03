Clientes com passagens compradas pela Voepass podem pedir realocação de voo ou reembolso

A companhia aérea Voepass teve suas operações suspensas em todo o Brasil a partir desta terça-feira (11), após decisão da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Em entrevista para a RECORD NEWS, a advogada cível Amanda Cunha explica como a medida afeta os consumidores que tinham voos marcados com a empresa.



Segundo Amanda, quem ainda possui passagens compradas deve entrar em contato com as empresas responsáveis pela venda dos bilhetes. O consumidor pode escolher ser realocado em outro voo ou solicitar o reembolso do valor da passagem.