Começa a 12ª Rondônia Rural Show, maior feira de agropecuária da região Norte

Começou nesta segunda-feira (26) a 12ª Rondônia Rural Show, feira realizada na cidade de Ji-Paraná que reúne produtores e pesquisadores, além de oferecer workshops, oficinas e exposições voltadas ao agronegócio . O evento, que dura até o dia 31 de maio, movimenta a economia do estado e atrai visitantes ao reunir mais de 650 expositores. A abertura contou com a presença do governador do estado, Marcos Rocha .