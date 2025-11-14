Logo R7.com
Confira principais dicas para o segundo dia de prova do Enem

Candidatos devem começar por questões fáceis no exame; sistema de correção considera coerência e dificuldade das respostas

A segunda parte do Enem acontece no domingo (16). Como principal dica, autor destaca que candidatos devem começar por questões fáceis no exame, pois o sistema de correção considera coerência e dificuldade das respostas.

