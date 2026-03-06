Logo R7.com
Corridas de rua no Brasil têm mais mulheres que homens

Levantamento mostra que público feminino representa 51,8% de quem conclui provas

News das 19h|Do R7

Uma pesquisa mostrou que as mulheres são maioria nas corridas de rua no país. Elas representam 51,8% dos concluintes de provas. Além disso, o número de jovens de 20 a 24 anos aumentou 2.300%.

