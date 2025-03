Corte não diz que ele é inocente, mas que não há provas: veja análise sobre caso Daniel Alves

Ao News das 19 desta sexta-feira (28), Maristela Basso, professora de direito internacional na USP (Universidade de São Paulo), detalha a decisão da justiça da Espanha que anulou a sentença por estupro contra Daniel Alves , ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira. A decisão tem como ponto principal a dúvida no testemunho da vítima e considerou que a primeira sentença indicava que os momentos que precederam a agressão “não correspondem à realidade”.

Para a professora, a corte agiu com prudência na análise das provas do caso, que eram consideradas frágeis e sem consistência . Maristela explica que juízes e peritos chegaram à decisão pelo fato de o exame médico feito na vítima não indicar sinais de violência e que os relatos das testemunhas foram baseados no relato da vítima.