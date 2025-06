Cuidar do sistema hormonal não é só uma questão de estética, diz ginecologista

O envelhecimento feminino envolve uma queda nos hormônios como estrogênio, afetando a saúde física e emocional. A ginecologista Patricia Magier aborda como isso pode causar fadiga, ganho de peso abdominal e alterações de humor. Ela sugere que um estilo de vida saudável é crucial e que a terapia hormonal individualizada pode aliviar sintomas do desequilíbrio hormonal .



"A boa notícia é que tem vários caminhos seguros que a gente pode manter esse equilíbrio. A base de tudo ainda é o estilo de vida e hábitos saudáveis. Uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante, fazer boas escolhas, atividade física regular, higiene do sono para ter um sono de qualidade, hidratação adequada, manejo do estresse. Mas em muitos casos isso não é suficiente. E aí a terapia de reprodução hormonal individualizada com acompanhamento médico", explica a médica, em entrevista ao News das 19h .