Decisão do STF mantém ações por falhas das empresas aéreas

Suspensão de processos vale só para casos imprevisíveis sem ligação com a companhia

News das 19h|Do R7

Uma recente decisão do ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), trouxe incertezas para os passageiros aéreos ao determinar a suspensão de processos relacionados a atrasos e cancelamentos de voos causados por eventos imprevisíveis e inevitáveis.

