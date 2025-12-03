Decisão do STF mantém ações por falhas das empresas aéreas

Uma recente decisão do ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), trouxe incertezas para os passageiros aéreos ao determinar a suspensão de processos relacionados a atrasos e cancelamentos de voos causados por eventos imprevisíveis e inevitáveis.



