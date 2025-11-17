Depósito ilegal de lixo no oeste de Londres ameaça o meio ambiente

Um depósito ilegal de resíduos foi descoberto em um campo entre o rio Cherwell e uma rodovia na região de Oxfordshire, no oeste de Londres. O acúmulo de lixo chamou a atenção das autoridades britânicas devido à potência do impacto ambiental.



