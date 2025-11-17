Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Depósito ilegal de lixo no oeste de Londres ameaça o meio ambiente

Pilha de descarte de lixo fica entre o rio Cherwell e uma rodovia na região de Oxfordshire

News das 19h|Do R7

  • Google News

Um depósito ilegal de resíduos foi descoberto em um campo entre o rio Cherwell e uma rodovia na região de Oxfordshire, no oeste de Londres. O acúmulo de lixo chamou a atenção das autoridades britânicas devido à potência do impacto ambiental.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • news-19-horas
  • meio-ambiente
  • reino-unido

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.