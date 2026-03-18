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Dois homens derrubam entregador para roubar a moto dele

Câmera de segurança registrou tentativa de roubo na Grande SP

News das 19h|Do R7

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Dois homens tentaram roubar a moto de um entregador em São Paulo. A cena foi capturada por câmeras e mostra o momento em que os suspeitos se aproximam do trabalhador. Sem exibir armas, eles empurram a vítima da moto. O homem rapidamente percebe a situação e foge correndo.

Os criminosos só não esperavam que um motorista observasse tudo. Este interveio jogando o carro para cima dos ladrões e impedindo o assalto.

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