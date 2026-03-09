Logo R7.com
Donald Trump nega que guerra contra o Irã vá acabar nesta semana

Presidente americano falou com a imprensa nos Estados Unidos

News das 19h|Do R7

O novo líder supremo do Irã, rejeitado por Donald Trump, tem gerado debates sobre a manutenção dos problemas no país e sua política externa.

  • Irã
  • estados-unidos
  • israel
  • donald-trump

