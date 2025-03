Dupla é presa após escalar poste para furtar fios em Santo André

Dois criminosos foram presos por furtar fios em Santo André , na Grande São Paulo, um dos assaltantes se arriscou subindo no poste. O homem em cima do poste foi flagrado pelo centro de monitoramento, ele e o comparsa, que estava no chão, foram presos em flagrante.



O criminoso do poste usava uma blusa de capuz para esconder o rosto, enquanto tentava arrancar os fios de cobre. A dupla foi levada a delegacia e deveria passar por audiência de custódia ainda nesta quarta-feira (26).