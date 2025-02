Especialista dá dicas para brasileiros que buscam vagas de emprego no exterior

Em entrevista ao News das 19h na segunda-feira (17), a CEO da TalentX Digital, Irina Bezzan, falou sobre o aumento na contratação de brasileiros por empresas estrangeiras. Segundo levantamento da Deel, instituição especializada em gestão de pessoas e folha de pagamento, o Brasil é o quinto país com mais trabalhadores contratados por multinacionais.



Segundo Irina, empresas do ramo da tecnologia , do segmento financeiro ou cujas áreas envolvem essencialmente o trabalho remoto estão entre as principais recrutadoras de estrangeiros. Sobre a aplicação para uma vaga no exterior , ela destaca que os processos costumam ocorrer, quase que majoritariamente, por meio de plataformas digitais, o que facilita o acesso aos candidatos.



“É muito importante que a primeira coisa seja o profissional dar visibilidade para o seu currículo de uma forma digital. É importante que você esteja nas plataformas e ferramentas existentes”, diz. Irina também ressalta a importância de dominar as principais línguas estrangeiras, habilidades procuradas já no início do processo de triagem.