Europa deve produzir ‘milhões de drones’ para se defender, alerta comissário da UE

O comissário de Defesa da União Europeia alertou que a Europa deve estar preparada para desenvolver “milhões de drones” a fim se defender de um possível ataque russo. Andrius Kubilius destacou que, caso a guerra contra a Ucrânia fosse ampliada para países do bloco, o ocidente enfrentaria um exército “testado em batalha”, com capacidade de usar “milhões” de dispositivos.



Como esse tipo de tecnologia se atualiza rapidamente , ele defendeu que, por enquanto, sejam formadas equipes de pilotos, engenheiros e produtores para estarem prontos para ampliar a produção se o ataque acontecer.



Nesta quinta-feira (26), nações que integram a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) se comprometeram a aumentar o investimento em defesa para o equivalente a 5% do PIB (Produto Interno Bruto). A decisão aconteceu após pressão dos Estados Unidos e em meio à continuidade do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.



Apesar disso, países como Espanha e Bélgica alegaram dificuldades orçamentárias e apontaram que os gastos militares não devem alcançar o valor determinado.