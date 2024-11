Flagrante na Índia: espuma branca tóxica flutua em rio e chama a atenção

Imagens de drone capturaram, nesta terça-feira (22), uma espuma branca tóxica flutuando no rio Yamuna, na Índia . Especialistas atribuíram o fenômeno ao despejo de esgoto industrial e resíduos sem tratamento na água. A região é conhecida por lutar contra a poluição nesta época do ano, pois as quedas de temperatura e o ar frio retém poeira de construção e fumaça, substâncias que vêm de estados vizinhos, como Punjab e Haryana.