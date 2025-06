França passa a proibir o uso de cigarro em parques e outras áreas abertas

A França implementou uma proibição do uso de cigarros em áreas abertas como praias, parques, pontos de ônibus, instalações esportivas e áreas próximas às escolas. Os terraços de cafés permanecem isentos dessa regra. A medida não se aplica a cigarros eletrônicos. A decisão foi antecipada pelas autoridades locais antes da data prevista para julho.



O governo justifica que a ação visa proteger as crianças. A Liga Francesa Contra o Câncer estima que um quarto da população do país fuma diariamente. Dados do Ministério da Saúde indicam que 200 mortes diárias no país estão relacionadas ao consumo do tabaco.