'Garotas do Tesouro', novo reality show da RECORD NEWS, estreia dia 24 de março

O número de mulheres cadastradas na bolsa de valores bateu recorde no fim de 2024, com mais de 1,3 milhão de CPFs inseridos na B3 . Os números representam um crescimento de 7% em relação a 2023, e um salto de 85,6% quando comparados ao fim de 2020.



A economista e mestre em psicanálise Francine Mendes, idealizadora do reality show Garotas do Tesouro, fala, em entrevista ao News das 19h , sobre a importância da educação financeira e emocional na vida das mulheres.



“As pessoas acham que para fazer investimentos você precisa ter dinheiro, conhecer economia. Nós mostramos no reality que isso não é verdade, como muitas outras mentiras que ensinaram para as mulheres”, diz.



Garotas do Tesouro estreia no dia 24 de março, às 20h50, na RECORD NEWS.