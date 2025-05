Golpes em empréstimos consignados: especialista dá orientações para evitar fraudes

As ocorrências de fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), especialmente relacionadas a empréstimos consignados não autorizados, têm gerado grande preocupação. O INSS vai lançar atendimento presencial para vítimas de descontos indevidos e, a partir desta sexta-feira (23), a identificação por biometria passa a ser obrigatória para o desbloqueio de benefícios.



Em entrevista ao News das 19h , o especialista em direito digital Marcelo Crespo dá orientações para evitar golpes. “O mais importante, além de biometria, é intensificar uma campanha junto aos pensionistas para que não tomem comportamentos arriscados de clicar em links desconhecidos, não atender telefonemas passando dados para pessoas que não têm certeza de quem são, além, claro, de todo o trabalho interno que o governo precisa fazer para evitar que a fraude aconteça dentro da própria instituição”, diz.