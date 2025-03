Governo do Equador afirma que vazamento de oleoduto foi resultado de uma sabotagem

A ruptura de um duto, que causou o derramamento de 3.800 barris de petróleo no noroeste do Equador , na semana passada, foi resultado de uma sabotagem, segundo o próprio governo do país sul-americano.



As autoridades afirmaram que, após as investigações, foi constatado uma sabotagem. O rompimento do duto contaminou diversos rios do Equador e deixou meio milhão de pessoas sem água potável.



Anteriormente, os especialistas achavam que o sistema de oleodutos havia sofrido avarias no dia 13 de março por conta de um deslizamento provocado pelas fortes chuvas na região costeira de Esmeraldas, onde cinco rios próximos ao oceano foram contaminados. Por conta do cenário, o Comitê de Operações de Emergência Nacional declarou emergência ambiental na região, que fica perto da fronteira com a Colômbia .