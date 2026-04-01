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Homem de bicicleta para no meio da rua e agride pedestres

Vítimas são mãe e filho; eles receberam atendimento médico e já foram liberados

News das 19h|Do R7

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Uma mulher e seu filho adolescente autista foram agredidos enquanto caminhavam pela calçada em Peruíbe (SP).

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