Idosos são mais felizes do que os jovens, segundo pesquisa

Idosos são mais felizes do que jovens em todo o mundo, de acordo com uma pesquisa divulgada recentemente. Em entrevista ao News das 19h desta sexta-feira (21), Luiz Scocca, psiquiatra no Hospital das Clínicas da USP, explica os motivos que fazem as pessoas com mais de 60 anos estarem mais satisfeitas com a vida.



Segundo o psiquiatra, essa elevação da taxa de felicidade se dá por conta da diminuição do estresse e melhora da medicina. “Poder viajar, poder ter menos pressão, são motivos de felicidade”, afirma.



Porém, Scocca ressalta que a pesquisa foi criticada por incluir somente a classe média. "Isso significa metade da população brasileira, porque grandes motivos de infelicidade são justamente as limitações econômicas”, completa.