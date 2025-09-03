Logo R7.com
Imagens mostram desespero logo após acidente com Elevador da Glória, em Lisboa

Acidente com tradicional bondinho deixou pelo menos 15 mortos e 18 feridos

News das 19h|Do R7

Um grave acidente envolvendo o Elevador da Glória, um dos principais pontos turísticos de Lisboa, resultou na morte de 15 pessoas e deixou 18 feridos. O incidente ocorreu pouco depois das 14h pelo horário de Brasília. Entre os feridos está uma criança de 3 anos que se encontra em estado estável; outras cinco vítimas estão em condição grave.


O acidente foi causado pelo rompimento de um cabo do funicular histórico que opera desde 1885 e pode transportar até 43 passageiros. Imagens do local mostram a fumaça tomando conta após o tombamento.


O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa expressou seu pesar pela tragédia através de um comunicado oficial. Ele destacou a importância do esclarecimento rápido das causas pelas autoridades competentes.


O Elevador da Glória é uma atração popular entre turistas que visitam Portugal e faz parte dos roteiros tradicionais para quem explora a cidade europeia. A ocorrência chocou tanto moradores quanto visitantes habituais desse ícone lisboeta.

