Índice Fipezap mostra desaceleração no valor do aluguel no mês de maio

O índice Fipezap , levantamento nacional de imóveis residenciais, mostrou uma desaceleração no valor do aluguel no mês de maio. Apesar de registrar uma alta de 0,59%, o resultado exibe uma queda na valorização em relação aos meses anteriores. “O reajuste de preço de locação está acima da inflação, tanto no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), quanto no IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado)”, afirma Paula Reis, economista do Datazap, em conversa com a RECORD NEWS nesta terça-feira (17).



Segundo a economista, existem índicios que a recuperação do valor real do aluguel, que foi perdido na pandemia , já ocorreu, enquanto o aumento dos valores acima da inflação ocorre pois, com a situação mais estável no mercado de trabalho, a economia permite que os preços continuem a subir.



Apartamentos de um dormitório apresentaram um aumento de 0,85%, enquanto unidades de quatro ou mais quartos ficaram 0,01% mais baratas. Considerando os cinco primeiros meses do ano, o índice acumulou alta de 5,13%.



O levantamento considera o preço divulgado para novos aluguéis em 36 cidades diferentes.